Yunan Bakan Bingazi'de Hafter ile görüştü

Libya'da Hafter güçleri Türk mürettebatlı Grenada bandıralı gemiyi alıkoyduğunu duyurdu. Gemi, Ras El Hilal Limanı'na çekildi.

Sousse denizcilik şirketine ait olduğu söylenen geminin petrol taşıdığı ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada geminin açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunduğu belirtildi. 3 Türk vatandaşına, haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurgulandı.

Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.

Libya kıyılarında bunlar yaşanırken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da Hafter tarafıyla görüştü. Bingazi'ye giden Dendias burada Hafter ve adamları ile görüştü. Görüşmenin fotoğrafları basına sızdı.

Dendias'ın görüşme sırasında Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını söylediği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Yunan Dışişleri Bakanı'nın Hafter'i Bingazi'de ziyaret etmesini kınadı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri'nden yapılan açıklamada Dendias'ın Bingazi kentini ziyaret etmesinin uluslararası kararların ihlali anlamına geldiği belirtildi.

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