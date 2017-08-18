Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı.
Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen yangına müdahale etti.
İtfaiye, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürerek binadan ayrıldı.
Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.