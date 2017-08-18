Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.



Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı.



Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen yangına müdahale etti.



İtfaiye, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürerek binadan ayrıldı.