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Yunan Başkonsolosluğu'nda yangın

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Yunan Başkonsolosluğu'nda yangın

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı.

Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen  yangına müdahale etti.

İtfaiye, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürerek binadan ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yunanistan #İstanbul Başkonsolosluğu
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