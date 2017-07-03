"Yunanistan'a bağlı askeri botlardan Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk ticari gemisine taciz ateşi açıldığı" iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.

"Yunanistan'a bağlı askeri botlardan Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk ticari gemisine taciz ateşi açıldığı" iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.



"Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca taciz ateşi açıldığı" iddia edildi.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.



Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerince iki bot eşliğinde Türk karasularına getirilen geminin mürettebatının ifadesinin alınacağı öğrenildi.



Mermi izleri olan gemide kimsenin yaralanmadığı belirtildi.



Diplomatik kaynaklar, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.



"GEMİDE 16 KURŞUN DELİĞİ VAR"



Gemi kaptanı Haluk Sami Kalkavan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Gemide 16 kurşun deliği var. Bunları iyice şımardı hakkımızda hayırlısı olsun Türkiye'ye dönerken Rodos açıklarında bize 'Gemiyi Rodos limanına çekin' dediler. Biz durmayınca ateş açtılar." dedi.



DIŞİŞLERİ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bota ilaveten Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbotun da bölgeye gönderildiği bildirildi











ulusal.com.tr