Yunan medyası: Türkiye'nin şah mat hamlesi

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Akdeniz çanağına bomba gibi düştü.

Türkiye karşıtı ittifak yapılan mutabakattan büyük rahatsızlık duyuyor.

Türkiye Libya ile imzaladığı muhtıra ile Yunanistan ile Rum Kesimi arasında yapılan Münhasır Bölge Anlaşması’nı geçersiz kıldı. Türkiye’nin Mavi Vatan’ını gasp etme girişimlerine karşı gereken adım atılmış oldu.

Yunan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Libya’nın Atina Büyükelçisini sıkıştırıyor. Öte yandan Akdeniz’de Türkiye karşıtı cephenin Libya’daki meşru hükümet ile çatışan Hafter’e bağlı yetkililerle görüşmeye başladığı da diplomatik kaynaklardan gelen bilgiler arasında.

Yunan medyası ise yaşanan gelişmelerin ardından adeta çıldırmış durumda.

Yunan Demokratia gazetesi mutabakat hakkında, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de şah mat hamlesi” yorumunu yaptı.

Etnos gazetesi haberinde “Atina uykuda yakalandı” ifadesine yer yerdi.

Kathimerini gazetesi Yunanistan’ın 45 yıldır hiçbir ülke ile deniz yetki sınırlarını belirlememiş olmasını eleştirdi.

Yunan medyası Yunan Başbakan Miçotakis’in Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtırayı Londra’daki NATO zirvesine taşıyacağını yazdı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise “Anlaşmazlık ne olursa olsun, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, imzalanan muhtıranın uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunun altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" ifadesini kullandı.

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç gelişmeleri Ulusal Kanal’da Halil Nebiler’in sunduğu Televizyon Gazetesi programında değerlendirdi. Türkiye’nin oynanan oyunları nasıl bozduğunu anlattı.



Türkiye’nin Akdeniz’deki yeni Mavi Vatan sınırlarını ise Dışişleri Bakanlığı Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes Twitter hesabından paylaştı.

Erciyes, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırları olarak paylaştığı haritada Türkiye’nin KKTC, Mısır ve Libya ile yaptığı anlaşmalarla belirlenen sınırları ortaya koydu.

ulusal.com.tr