Yunan pilot Türk gemisine "kilit attı" yalanı

Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge mutabakatı, Yunanistan'da gerginlik yarattı.

Atina, önce AB ve NATO ittifaklarından yardım talebinde bulundu. Ardından "Pontus soykırımı" yalanını öne sürdü. Yunan basını ise, geçmiş yıllara ait görüntülerle iç kamuoyunu kışkırtmaya yönelik yayınlara ağırlık verdi.

Yunanistan medyasında yer alan görüntülerde, Yunan savaş uçağının, Türk savaş gemisine "kilitlendiği" iddia edildi.

Fransız yapımı savaş uçağı ile Türk gemisi üzerinden uçan Yunan pilotun, Türk gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği öne sürüldü.

Yunan pilotun paylaşımda ise skandal ifadeler yer aldı. Pilot, paylaştığı görüntülerin üzerine "Türkler bu dilden anlar" notunu düştü.

Türk savaş gemisine "kilitleme" yapıldığı iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca görüntülerin "kilitlenme" değil, "görüntüleme" olduğu da anlaşıldı.

Askeri kaynaklardan da görüntülere yalanlama geldi.Paylaşım Yunanistan'ın "algı operasyonu" olarak değerendirildi.

ulusal.com.tr