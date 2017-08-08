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Yunanistan'a kaçarken boğulan kişinin eşi tutuklandı

Kuşadası'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken boğulan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül'ün aynı botta bulunan eşi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken boğulan kişinin eşi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmeye çalışan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Mehmet Bingül'ün ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Bingül'ün eşi ve 1 Suriyeli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 5 Ağustos Cumartesi günü Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine lastik bottaki biri Suriye uyruklu 3 kişinin kurtarılması, bot yakınlarında bir cesede ulaşılması sonrası soruşturma başlattı.

Cesedin Mehmet Bingül'e ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan bottakilerden Bingül'ün eşi Ş. Bingül ve İ.S.O'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin ailenin kaçma nedeniyle ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #kuşadası
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