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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ tutuklusunun ailesi adliyede

Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'den tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ tutuklusunun ailesi adliyede

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin Konya'da görülen davada tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile Bursa'da görev yaparken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski doktor H.A.ve eşi S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Atayün'ün eşi B.A'nın oğlu B.S.A. ile Konya'dan karayolu ile Fethiye ilçesine geldiği, burada gün boyu vakit geçirdikten sonra Bursa'da görev yaparken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski doktor H.A. ve eşi S.A. ile buluşarak bota bindikleri öğrenildi. Atayün'ün eşi ve oğlunun emniyette susma hakkını kullandıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A ile Bursa'da görev yaparken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski doktor H.A. ve eşi S.A'nın Fethiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşmış, harekete geçen ekipler, 34 saatlik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 26 Ağustos cumartesi günü yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek için balıkçı barınağında bota binen 4 kişi ile bot kaptanı M.A'yı gözaltına almıştı.
Şüphelilerden Atayün'ün eşi B.A'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #fetö #Anadolu Atayün
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