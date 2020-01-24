Yunanistan'da Ege Adaları korkusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu çıkışı büyük yankı uyandırdı. Akar'ın gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan'a tepki göstermesi hem Yunan yetkililerin hem Yunan basının gündemindeydi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis Akar'ın açıklamalarının kışkırtıcı yönde olduğunu söyledi. 'Ada'lar konusunun son 40 yılda devam eden tartışmalardan olduğunu belirtti.

Miltiasdis, Dışişleri Bakanlığı'nın çok yönlü bir diplomatik çabayla daha geniş bölge konularında diyalog kurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğuna vurgu yaptı.

Yunan basını da Akar'ı açıklamalarından rahatsızlık duydu. Türkiye'den yapılan açıklamaları, 'saldırı' olarak veren Yunan medyası, Ankara'nın son dönemde düzenli olarak Ada'lar ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusunda açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.

ulusal.com.tr