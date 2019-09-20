Evlatlarını PKK'dan kurtarmak için mücadele veren ailelere yurdun dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinden de destek geldi. Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere öğrenci toplulukları “Türk gençliğinin kalbi Diyarbakır'daki anneler ile çarpıyor” mesajı verdi. öğrenciler, fakülte önleri ve yemekhanelerde Türk bayraklarıyla bir dakikalık alkış eylemi yaptı.

Üniversite öğrencileri ayağa kalktı. Terörü lanetledi, evlat nöbetindeki annelere destek çıktı.



Çocuğu PKK'dan kurtarmak için mücadele başlatan aileler günlerdir HDP Diyarbakır İl binası önünde eylem yapıyor. Eylemlerinde ise yalnız bırakılmıyor. Toplumun her kesiminden gelen desteğe üniversite öğrenci toplulukları da dahil oldu.



Ankara Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları bir araya gelerek annelerin yanında olduğunu duyurdu.



Annelere bir destek sesi de İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nden yükseldi. Yerleşke önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri "Diyarbakır'daki anneler hepimizin annesi" açıklaması yaptı.



Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları da annelerin çığlığı karşısında sessiz kalmadı. Kampüs yemekhanesinde buluşan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu. Türk gençliğinin görevinin annelere cesaret katmak olduğu vurgulandı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci toplulukları da üniversite içinde anneler için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Genç Bakış Topluluğu, Düşünce ve Kitap Topluluğu ile Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu katıldı.



Bu illerin yanı sıra Sivas, Karabük, İzmir, Denizli, Edirne, Eskişehir, Aydın, Kütahya, Samsun, Giresun, Afyon, Sakarya ve Gaziantep'te de alkış eylemleri yapıldı. Eylemlere Bursa, Adana, Malatya, Mersin, Kayseri, Kocaeli ve Isparta’daki öğrenciler de kendi üniversitelerinden omuz verdi.



ulusal.com.tr

