ÜLKE genelinde 81 birlik ve 13 mesleki federasyon tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü sebebiyle ortak açıklama yapılacağını ve darbe girişimini kınadıklarını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlar hiç kuşkusuz halkımızla birlikte Ahilik teşkilatımızın üyeleri olmuştur. Taksici, büfeci olmak üzere bir çok meslek dalından ülke genelinde 51 meslek messubumuzu şehit verdik” dedi.

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“HER ZAMAN DARBELERE KARŞIYIZ”







Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğini açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişiminin yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz.



Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir.



Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır.



Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ilebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve berabserliğimizi bozamayacaktır” diye konuştu. 15 Temmuz 2016 Darbe girişimde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK’in 51 üyesini şehit verdiğini söyeyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başta Başkent Ankara olmak üzerez ülke genelinde tüm iş yerlerini darbe karşıtı afiş ve pankarlarla donatıyoruz. Her zaman en büyük güç milli iradedir.Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğini açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişiminin yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz.Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir.Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır.Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ilebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve berabserliğimizi bozamayacaktır” diye konuştu.

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