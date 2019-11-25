Yurt dışına para kaçırmada Elmas dönemi

Aydınlık son yıllarda yurt dışına para çıkarma konusunda bulunan yöntemi gün yüzüne çıkardı. Bankacılık üzerinden yurt dışına çıkarılan paraların MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından izlendiğini kaydeden alanında uzman bir kaynak, “Yurt dışına para çıkaracak olanların iki korkusu var. Biri para çıkışının Beştepe’den öğrenilmesi. Bu durumda çıkan paraların geri getirilmesi için baskı yapılıyor ve bir şekilde geri getiriliyor. İkincisi de MASAK takibi. Bir de FETÖ suçlaması var. Bu nedenle son dönemde elmas modası öne çıktı” dedi.

İŞLEMLER NASIL YAPILIYOR

Aydınlık’ın araştırmasına göre, elmas yoluyla yurt dışına para kaçırma işlemi şöyle gerçekleştiriliyor: Elmasta vergi yok. Bu nedenle ülkeye rahatça sokulabiliyor. Dışarıya çıkarması da kolay. Yurt dışına para kaçırmak isteyenler elmas işi yapan kuyumculardan milyonlarca dolar değerinde elmas alıyorlar. Milyonlarca liralık elmasları ya boyunlarına takıp, ya da çantalarına koyup yurt dışına çıkarıyorlar. Orada tekrar paraya çevirip bankaya yatırıyorlar. Bu yolla hiç kayda girmeden milyonlarca doları rahatça yurt dışına çıkarıyorlar. Bir gözlük kabında bile milyonlarca dolarlık elmaslar taşınabiliyor.

FARKLI KİŞİLER VE NAKİT

Alımlar çoğunlukla aynı kişi ile yapılmıyor. Farklı kişilere aldırılan elmaslar toplanıyor. Bu yolla bir kişi fazla dikkat çekmeden yüz milyonlarca dolarlık elmas alıp yurt dışına çıkarabiliyor. Alımlarda ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılması tercih edilmiyor. Banka hesap hareketleri incelenince olay açığa çıkacağı için ödemelerde nakit kullanılıyor. Aynı kişi farklı kişiler üzerinden elmas topladığı için gerçek sahibini bulmak da zorlaşıyor. Son dönemde elmas alımı yapan isimler daha çok son yıllarda zengin olmuş kişiler. Bunlar büyük elmasları tercih ediyorlar. Bir parçası on milyonlarca dolar değerinde olanlar. Bir de küçük parçacılar var. Genelde belli görevlerde bulunan bürokratlar. Bunlar 100 bin dolarla bir milyon dolar arasındaki küçük parça elmasları alıyorlar. Küçük elmasları alanlar içinde servetlerinin boyutunu küçültmek isteyenler de var. Meşru olmayan yollarla elde edilen gelirler bankalarda tutulursa tehlikeli. Evde saklamak da sıkıntı yaratabiliyor. başka yerlerde nakit olarak saklamada da sorun yaşanabilir. Bu nedenle küçük parçalarla çok büyük paraları gizleyebilmek mümkün. Elmas bunun için en iyi yöntem olarak değerlendiriliyor.

MİLYAR DOLARLAR DÖNÜYOR

Bu işte milyarlarca dolarlar dönüyor. Kendini küçük işletme olarak gören bir elmas satıcısının cirosu bir milyar dolar civarında. Bu piyasadaki büyüklerin cirosunun ise on milyarlarca dolar olduğu bildiriliyor. Elmasa ilgi artınca yeni yöntemler de gelişmiş. Bu yolla yurt dışına para çıkarmak isteyenler Türkiye’de parasını ödüyor. İstediği miktarda elması da istediği ülkede teslim alıyor. Güven sağlamak için de özel yöntemler uygulanıyor. Elmas tedariği de genellikle Dubai üzerinden sağlanıyor. Sahtecilik korkusu da var. Ancak bu piyasada sahteciliğe teşebbüs edenler anında eleniyor ve çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Ayrıca elmaslar sertifikalı olduğu için gerekli güvenceler veriliyor. Elmas yoluyla yurt dışına para çıkarma konusu güvenlik birimlerinin de gündeminde. Konuyu yakından takip ettikleri ifade ediliyor.