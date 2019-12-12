Yurt genelinde eş zamanlı denetleme

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler yurt genelinde denetim yaptı.

Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması'na 46 bin 925 personel katıldı.

2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

35 bin 352 umuma açık yerler de denetlendi. Bu yerlerde bulunan 389 bin 484 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 946 şahıs yakalandı.



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