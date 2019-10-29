Yurtta 29 Ekim coşkusu

Vatan savaşındaki başarı Cumhuriyet coşkusunu katladı. Vatan Partisi Antalya'da Mehmetçiği selamladı.

İl Başkanı Rıza Türkmendağ, bu Cumhuriyet bayramını Mehmetçiğe ithaf etti.

Kışlahan'daki bayram kutlamasında, Mehmetçiğe Antalyalılarla birlikte selam gönderildi.

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıl kutlamaları geçit töreni ile başladı.

Mehmetçiğin geçişi sırasında genci yaşlısı, öğrencisi çocuğu "En Büyük Asker Bizim Asker" diye tempo tutarak Barış Pınarı harekâtına olan desteğini gösterdi.

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kortejindeki öğrenciler "Her şey vatan için" ve "Ne mutlu Türküm" sloganlarıyla yürüdü.

Cumhuriyet bayramı kutlamalarına Hatay halkının ilgisi yoğundu. Özellikle askerlerin geçişi sırasında alkışlar susmadı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Cumhuriyet Bayrımı dalışı yapan dalgıçlar su altında Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

Konya Anıt Meydanı'ndaki törende Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyet, vatandaşları selamladı.

Tören, şiirler okunması, halk oyunları ve Osmaniye Belediyesi mehter takımının gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

Iğdır'daki kutlamalara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törende sporcular ve halkoyunu ekipleri, gösterilerinin sonunda mehmetçik selamlandı.

Manisa'daki kutlamaların adresi Hükümet Konağı önüydü.

Öğrencilerin dans gösterileri yaptığı, şiirler okuduğu törende, askeri araç ve birlikler geçisi büyük coşku yarattı.

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Cumhuriyet'in 96. yılı için marşlar seslendirdi.

Geçit töreninde askerler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da alkışlarla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla kutlandı.

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