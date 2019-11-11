"Yürüyüş fotoğrafımızı kullanıp TGB dememek ilkesizliktir"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) önderliğinde 95 üniversite topluluğu ve on binlerce vatandaş 10 Kasım’da Ankara Güven Park'ta toplandı ve Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Anıtkabir'de on binlerce kişi Mehmetçiğe selam gönderdi.

Aydınlık gazetesi yürüyüşü manşetine taşırken bir çok haber kanalı ve gazete yürüyüşten fotoğrafları ve görüntüleri kullandı ancak TGB'nin adını geçirmedi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “'Atatürkçülüğünden' sual olunmayan bazı gazeteler ise onbinlerce gencin, TGB'nin emeğini görmek istemedi. "Selam Dur Türkiye" maketlerimizi verdi ama kimlerin taşıdığını söylemedi.” dedi.

Aydınlık gazetesi, Ulusal Kanal, Türk Gün gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi TGB'nin yürüyüşünü verirken Sözcü, Hürriyet, Yeniçağ gazeteleri TGB adını geçirmedi.