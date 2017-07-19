Yurt dışında yaşadıkları ülkede sosyal yardım ve işsizlik yardımı alan gurbetçiler 1 Ocak 2018’den itibaren mercek altına alınacak. Türkiye'de parası olanlara yardım kesilecek, cezalar verilebilecek.

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Yüzbinlerce gurbetçiye yüksek cezalar gelebilir.



Uluslararası anlaşma kapsamında yardım alan vatandaşların Türkiye'deki mal varlıkları incelenecek. Türkiye’de parası bulunan, gayrimenkulü ya da arabası olan gurbetçiler artık sosyal yardımlaşma kapsamında yardım alamayacak.



Bu denetimler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye olan 57 ülke arasında imzalanan "Otomatik Bilgi Transferi" anlaşması kapsamında yapılacak. Anlaşma, 1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe girecek.



Türkiye'de yatırım yapan gurbetçiler daha önce almış olduğu sosyal yardımlaşma paralarından dolayı da işleme maruz kalabilecekler.



Milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da son 10 yıl içerisinde alınan sosyal yardım paralarının da işleme maruz kalınacağının öğrenilmesiyle binlerce vatandaşın mağdur olacağı tahmin ediliyor.



Maliye Bakanlığı konu hakkında bilgi verdi. Anlaşmanın vergi kaçakçılığını önlemek kapsamında önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekilirken açıklamada bilgi paylaşımının mecburi olmadığı ifade edildi.





ulusal.com.tr