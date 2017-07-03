İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanan yüzde 13'lük ulaşım zammına ilk tepki Vatan Partisi'nden geldi. Memurun ve asgari ücretlinin maaşının 2017'nin ilk altı ayında zamlarla eridiğini belirten Vatan Partisi, zammın geri çekilmesini talep etti.

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