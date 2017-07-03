Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 13'lük zammı protesto etti.
Kadıköy Söğütlüçeşme'de bulunan metrobüs durağında toplanan partililer adına açıklamayı ilçe başkanı Osman Erbil yaptı.
Bütçe açığının zamlarla kapatılmak istendiğini belirten Erbil, zamların geri alınması talebinde bulundu.
Açıklamada ilk olarak Ulusal Kanal'ın gündeme getirdiği Söğütlüçeşme'de kestirme olarak kullanılan metrobüs yolunun son durumuna da değindi.
Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na çağrı yapan Osman Erbil, yola kesin bir çözüm bulunmasını istedi.
Açıklamanın ardından ulaşım zammının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı.
HABER: DAMLA İNCE - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanan yüzde 13'lük ulaşım zammına ilk tepki Vatan Partisi'nden geldi. Memurun ve asgari ücretlinin maaşının 2017'nin ilk altı ayında zamlarla eridiğini belirten Vatan Partisi, zammın geri çekilmesini talep etti.
Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 13'lük zammı protesto etti.