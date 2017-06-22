Darbe girişimi sonrası basında "5 tankı durduran kahraman" diye yer alan Zafer Onaran'ın aslında gazi olmadığı, bir kavgada yaralandığı ortaya çıktı. Gazilik unvanı için başvuran, hesabına para yatırılan Onaran, dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.

FETÖ darbe girişimi sırasında 5 tankı durdurduğu iddia edilmişti; Sahtekar çıktı.Adı Zafer Onaran. Daha düne kadar 15 Temmuz gazisiydi. Ancak onu akrabası ele verdi.Darbe girişimi gecesi çenesi kırılmıştı Onaran'ın. Hastaneye gitti... Basına tankları durdurmak isterken yaralandığını anlattı. Manşetlerde adı "5 tankı durduran kahraman" diye geçti.Eşi Aysel Onaran aracılığıyla Sincan Kaymakamlığına "Gazilik" için başvurdu. Devlet tarafından hastane masrafları ödendi, hesabına da para yatırıldı.Olayı medyadan öğrenen akrabası Beytullah Koca ise karakola giderek "Çenesini ben kırdım, devleti dolandırıyor" diyerek şikâyetçi oldu.Savcılık, çift hakkında kamu davası açtı. Zafer Onaran, aldığı paraları iade etti. Kaymakamlığa, gazilik haklarından vazgeçmek için de dilekçe verdi.Hakim karşısına çıkan eşi, haklarında şikâyette bulunan akrabaları için "Paranın yarısını istedi. Vermeyince iftira attı" dedi.Onaran ise olay günü bölgeden cep telefonu sinyalinin tespit edilmediğini anımsatan hakime "Telefonumu yanıma almayı unutmuşum" yanıtını verdi.Çiftin avukatı, müvekkillerinin beraatini istedi. Araştırma olmadan ödeme yapan kaymakamlığı suçlayan mahkeme, olayın "Dolandırıcılık" kapsamına girmediğini belirterek beraat kararı verdi.