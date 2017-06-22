Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zap'a düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, 21 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun, silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



TSK tarafından icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildi. Operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.



MEYDANA GELEN YURTİÇİ OLAYLAR



Ayrıca TSK tarafından dün meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulunuldu.



Bilgilere göre, Van'ın Başkale ilçesinde arazi araması icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışma sonucu iki terörist etkisiz hale getirildi, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 230 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet dürbün ele geçirildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.



Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen iki mağara içerisinde bir adet doçka uçaksavar silahı, 200 adet mühimmatı ve 21 ton (un, bulgur, pirinç, şeker) gıda maddesi ele geçirildi ve tespit edilen iki adet anti tank mayını imha edildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen bir mağara içerisinde, bir adet doçka uçaksavar silahı ve 500 adet mühimmatı ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda; 811 kg kubar esrar, 1.375 kg toz esrar, 38.182 kök kenevir ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Muş'un Hasköy ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet tüplü fırın, 10 adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



ulusal.com.tr