Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

TSK tarafından bugün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Bilgilendirmeye göre, saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen iki barınak, iki silah mevzzi imha edildi.



Ayrıca Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği de aktarıldı.



Ek olarak, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.



ulusal.com.tr