Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı icra edildiğini bildirdi.

TSK tarafından bugün sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 teröristin, operasyon icra eden askeri birliklere yönelik saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edildi.



Bölücü terör örgütü mensunu teröristler düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara ve iki silah mevzii imha edildi.



Görevini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndüğü bilgisi de verildi.



ulusal.com.tr