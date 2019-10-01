Sınır içi ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden bir İHA ise F-16'lar tarafından vuruldu.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır'da PKK'nin şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.



Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Pervari, Baykan ve Eruh ilçelerinde kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK büyük kayıp verdi.



Siirt kırsalında hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 günde 20 terörist, 9 ayda ise 44'e ulaştı.



Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerince Mardin'de ortak operasyon yapıldı.



Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı verdi.



Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı ise Türk Hava Sahasını 6 kez eden bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulduğunu duyurdu.



Açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.



İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından vuruldu.



İHA'nın enkazı, Çıldıroba Üs Bölgesi ile Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.



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