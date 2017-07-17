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Zehir tacirlerine operasyon

İstanbul'da son dönemlerde artan uyuşturucu kullanımı üzerine Jandarma ekipleri düğmeye bastı. 2 ayrı ilçedeki operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Zehir tacirlerine operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kağıthane ve Fatih'te 4 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda yaklaşık 3 kilogram bonzai, bin 727 gram paket toz ve kubar esrar, bin 568 uyuşturucu hap, 4 gram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #jandarma
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