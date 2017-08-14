Gürbulak Sınır Kapısı'nda zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.
İran'dan Romanya'ya yük taşıyan TIR'dan şüphelenen gümrük görevlileri aracı X-Ray'e sevk etti.
X-Ray taraması sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye narkotik ekipleri yönlendirildi.
Aramalara katılan narkotik köpeği Ari'nin şüphelenilen bölgeye tepki vermesi üzerine aracın tabanı açıldı.
Kaçakçıların, narkotik köpekleri aldatmak amacıyla eroin paketlerinin üzerine biber döktüğü ve köpük sıkarak gizlediği öğrenildi.
Aramalarda, piyasa değeri 7 milyon 971 bin lira olan yaklaşık 80 kilo eroin ele geçirildi
Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ulusal.com.tr
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