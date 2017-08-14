Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyon Gürbulak Sınır Kapısı'nda yapıldı. Transit yük taşıyan bir TIR'a operasyon yapan ekipler, piyasa değeri ise 7 milyon 971 bin lira olan eroin ele geçirdi.

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