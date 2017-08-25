Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, “istifa” söylentilerinin ardından ilk kez konuştu.

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, “istifa” söylentilerinin ardından ilk kez konuştu.



Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Korgeneral Zekai Aksakallı, “Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok.” dedi.



Korgeneral Zekai Aksakallı, atamasına ilişkin şunları söyledi:



“Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok.”



KOMUTANI NE DİYOR?



Saygı Öztürk, yazısında, “Komutanların görev yerinin değişmesinden sonra Zekai Aksakallı'nın da istifa ettiği söylentileri yayıldı. Ancak olayı araştırdığımda istifa değil ama bir kırgınlık olduğunu, nedeninin tuğgeneral rütbesindeki 2 ve 3 tugay komutanlarının da başka birliklere kaydırılması nedeniyle bir boşluk yaşanmaması için duyarlılıktan kaynaklandığını öğrendim” ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr