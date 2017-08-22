Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2. Kolordu Komutanlığı'na atanmasına ilişkin detayları kaleme aldı. Zeyrek, "Öyle anlaşılıyor ki, üç isim de bu atama kararı konusunda hemfikirmiş ve Cumhurbaşkanı da bu atamaları onaylamış" dedi.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2. Kolordu Komutanlığı'na atanmasına ilişkin detayları kaleme aldı.



Zeyrek'in 'Aksakallı kararı nasıl alındı?' başlıklı yazısı şöyle:



"Aksakallı ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün'e giderken, 'YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler' demişti.



Bu yanıtı dinledikten sonra aklıma iki detay geldi."



'KOMUTAN FOTOĞRAFA TEPKİLİ'



"İlki 2017 başında bir kuvvet komutanı ile yaptığım görüşmeydi. O sabah gazetelerde Aksakallı'nın bir fotoğrafı vardı. Dürbünle El Bab'a bakıyordu… 'Komutan bu fotoğrafa tepkili' dedi görüştüğüm komutan (Ağustos 2016'da Cerablus'ta çektirdiği, sosyal medyada yayılan fotoğrafları da karargahta eleştirilmiş). Sonra da Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ın Aksakallı'ya bakışı ile kamuoyunda oluşan Aksakallı algısının farklı olduğunu söyledi."



'YILDIRIM'A AKSAKALLI İLE İLGİLİ OLUMSUZ DEĞERLENDİRMELER GELDİ'



"İkinci detay ise, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağustos başında yapılan YAŞ'a çok titiz bir şekilde hazırlandığı günlerden. Yıldırım'ın her komutanla ilgili tek tek dosya çalıştığını duymuştum. Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Orgeneral Arif Çetin'in de Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilmesinde, Oramiral Veysel Kösele'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılmamasında Yıldırım'ın kararlı tavrı etkili olmuştu.



Bir kaynağım, o günlerde Aksakallı ile ilgili bazı olumsuz değerlendirmelerin Yıldırım'a da ulaştığını, Yıldırım'ın da o değerlendirmeleri önemsediğini, not aldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'ilgili birimler' dediği, aşağıdan yukarıya hiyerarşik sıraya göre Genelkurmay Başkanı (Hulusi Akar), Savunma Bakanı (Nurettin Canikli) ve Başbakan.



Terfilere YAŞ'ta karar veriliyor ama atamalar Genelkurmay Başkanı'nın önerisiyle hükümet tarafından yapılıyor.



Öyle anlaşılıyor ki, üç isim de bu atama kararı konusunda hemfikirmiş ve Cumhurbaşkanı da bu atamaları onaylamış."



ulusal.com.tr