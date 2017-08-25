2. KOLORDU Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışarak Özel Kuvvetleri, darbecilerden kurtarıpmücadelenin kahramanlarından olan, ardından son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.
Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının9 ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi.
2. KOLORDU Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nının Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.
2. KOLORDU Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.
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