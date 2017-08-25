“Serin olduğu için girdik” dedi, dinlendikten sonra teslim olmayı istediklerini söyledi.
FETÖ’nün suikast timinde yer alan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu mahkemesindeki savunmasında ilginç ifadeler kullandı.
Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın görülmesine Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
24 Ağustos’ta yapılan duruşmada FETÖ'nün suikast timinde yer alan Muharebe Arama Kurtarma MAK ekibinden eski astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya söz verildi.
Darbeciler arasında bulunması nedeniyle "menfez paşası" olarak da anılan Kuzu, “Marmaris görevi"ne yurt dışında bulunan 3 kişi dışındaki 13 MAK personelinin katıldığını öne sürdü.
Menfezde yakalandıklarını anımsatan Kuzu, "Menfeze serin olduğu için girdik. Dinlenip yola çıkıp teslim olacaktık." dedi.
Kuzu "Sıkıyönetim ilan edildiğini, Cumhurbaşkanının emniyetini sağlamak için gittiğimizi helikopterde öğrendik." iddiasında bulundu.
ulusal.com.tr
FETÖ'nün suikast timinde yer alan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu mahkemede ilginç bir savunma yaptı. Menfezde yakalanan darbeciler arasında bulunan Kuzu, menfeze "serin olduğu" için girdiklerini, dinlendikten sonra yola çıkıp teslim olmayı planladıklarını iddia etti
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