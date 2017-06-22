Vatan savaşına "Asimilasyon" dedi, PKK'lıların "Siviller ölüyor" propagandasına sahip çıktı. CHP heyeti Sur'da inceleme yapmak ve rapor hazırlamak için Diyarbakır'a gitti. Çarpıcı açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok "Sur'un adı sürgün oldu, samimi bir inceleme yapacağız" dedi.

CHP heyeti Diyarbakır'ın Sur ilçesine inecele yapmak ve rapor hazırlamak için gitti.



Heyet, partisinin Diyarbakır il binasında açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, çarpıcı açıkalamalar yaptı. Altıok, sokağa çıkma yasağına tepki gösterip, sivllerin öldüğünü iddia etti.



Altıok, Sur'daki vatan savaşını asimilasyon olarak yorumladı.



PKK'ın tuzakladığı bombalar nedeniyle vatandaşların evleri harebeye döndü. Çoğu vatandaş göç etmek zorunda kaldı. Kalanların ise evleri yenileniyor. Altıok'a göre bu durum sürgün.



CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de teröristlerin evleri delik deşik ettiğini, içerisine bomba koyup nasıl patlattığını unutup, ilçesinin terörle mücadele sırasında tarumar edildiğini anlattı.



ulusal.com.tr