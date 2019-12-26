Müge Anlı'da ekranlara gelen Zeynep Ergül olayında şok gelişme yaşandı. Zeynep Ergül, Muharrem Elbay cinayetinden tutuklandı.

23 Aralık'ta, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Cahit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, Zeynep Ergül ise denetimli serbestlik ile serbest bırakılmıştı.

Olayda izleyenlerin tüylerini ürperten bir gelişme yaşandı. Zeynep Ergül'ün bodrumunda insan kemikleri bulundu. Bunun üzerine Zeynep Ergül tutuklandı.

Zeynep Ergül, Müge Anlı programına kızını aramak için katılmış fakat olay kendi abisi Cahit Ergül'ün tek cinayet şüphelisi olduğu Mehmet Muharrem Albay cinayetinin üstüne düşülmeye başlanmıştı.



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