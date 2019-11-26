Zeynep Tanbay İBB'ye danışman oldu

Türkiye karşıtı paylaşımları ve tavırlarıyla öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışman oldu.

Dansçı Zeynep Tanbay Uras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık hizmeti verdiği öğrenildi. Yıllarca Amerika'da yaşayan Tanbay, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin bir projenisnde görevlendirildi.

Tanbay'ın sadece iki aylık danışmanlık hizmeti karşılığında 14 bin lira alacağı ortaya çıktı.

Kimse bana "Ne mutlu Türküm diyene dedirtemez" diyen Tanbay, "Ermeni Soykırım Yalanı'nı" doğruymuş gibi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

"Yeşiller ve Sol Gelecek" oluşumunda yer alan ve partinin şarkısında danslarıyla dikkat çeken Tanbay, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye de övgüler dizerek büyük tepki toplamıştı.

ulusal.com.tr