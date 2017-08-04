TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Zihinlerini kiraya veren FETÖ mensupları, sözde rüyalarla desteklenen yalanlara inandıkları için hiç pişmanlık duymuyorlar." dedi.

Taksim ve çevresindeki darbe faaliyetleri ile FETÖ'nün mahrem imamları davalarının görüldüğü Silivri Cezaevi'nde sürdürülen duruşmaları takip eden AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "sanıkların, zihinlerini kiraya verdiklerine şahit olmanın şaşkınlığını yaşadığını" belirtti.



Benli, 15 Temmuz gecesi Taksim ve çevresindeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada askerlerin halk tarafından durdurulduklarında, kendilerini Taksim'e gönderen alay komutanının, askerleri, "Emrediyorum, gerekiyorsa ezip geçeceksiniz, öldüreceksiniz, yoksa askeri mahkemede yargılanırsınız." diyerek hem cesaretlendirdiğini hem de tehdit ettiğini anlatan Benli, komutanın pervasızca bu emri verebilmesinin tek açıklamasının, darbenin başarılı olacağına dair inancından kaynaklandığını söyledi.



Çengelköy'de darbeye karşı direnen muhtarı herkesin ortasında defalarca ateş ederek öldürmekten çekinmeyen cunta mensuplarındaki pervasızlığın da bu duruma benzer bir örnek gösterilebileceğinin altını çizen Benli, şöyle konuştu:



"Darbe gecesi birliklerinden çıkan FETÖ'nün darbeci askerleri, yargılandıkları pek çok davada somut delillere rağmen eylemlerini inkar etmekte ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermemektedirler. Ancak bu inkarlar tanık ifadeleriyle çürütülüp, kamera görüntüleriyle yalanları bir bir yüzlerine vurulmaktadır. FETÖ mensupların zihinlerini de kiraya verdikleri, bile bile sözde rüyalarla desteklenen bu yalanlara inandıkları tanık ifadelerinde de yer almaktadır. Hala bu yalanlara inanmaya devam ediyorlar."



Fatma Benli, "ByLock" kullanan FETÖ imamlarının yargılandığı davada ise bir tanığın, yargılanan imamlardan birinin sürekli rüyalara atıfta bulunduğunu anlattığını dile getirdi.



Bu kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü, "O, peygamberimizden talimat almadan bir şey söylemez." dediğini anımsattığını aktaran Benli, "FETÖ mensupları, bu nedenle sonuçları ne olursa olsun her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Zihinlerini kiraya veren FETÖ mensupları, sözde rüyalarla desteklenen yalanlara inandıkları için hiç pişmanlık duymuyorlar. Senelerce bilerek bu yalanlara inanmışlar, şimdi kendi yalanlarından vazgeçmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.