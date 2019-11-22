Ziraatçılardan Tarım ve Orman Şurası değerlendirmesi

Arazi projelerinden ithalata, yerel tohumdan Su Kanunu'na... 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'na katılan uzmanlar sonuç bildirgesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

18 Kasım'da başlayan 3'üncü Tarım ve Orman Şurası tamamlandı. 15 yılın ardından yapılan şuraya sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. Şuranın son gününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonuç bildirgesini açıkladı.

Mera alanlarının daraldığını belirten uzmanlar, tarım arazilerinin tapulaştırılmasına da destek verdi.

Uzmanlara göre, bildirgede yer alan maddelerin uygulamaya geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde şuranın bir anlamı olmayacak.

Ziraatçılar, düzenlemelerdeki eksiklikleri de Ulusal Kanal'a anlattı. Buna göre girdi maliyetlerine çözüm üretilmedi. ÖTV'nin kaldırılmasıya yönelik beklentiler de boşa çıktı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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