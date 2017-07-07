Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarptığı polis memuru şehit düştü.

Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarptığı polis memuru şehit düştü.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi eski İlahiyat Fakültesi önünde Gökçekalp Özcanlı yönetimindeki 73 A 0219 plakalı zırhlı polis aracı, polis Ali Yardımcıoğlu'na çarptı.



Kazada ağır yaralanan Yardımcıoğlu, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.