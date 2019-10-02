Depremde oluşacak maddi kayıpların önlenmesi için binalara sigorta yapılması büyük önem taşıyor. Peki, DASK hangi durumları kapsıyor?

İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından binalarda hasar oluştu. Gözler, zorunlu deprem sigortasına çevrildi.



Deprem sigortası yapıda oluşan maddi hasarın giderilmesini sağlıyor.



Sigorta yapılması gereken yerlerin başında ise konutlar geliyor. Konutlarda ortak alanlar da kapsama giriyor. İş yerlerine sigorta yapılması zorunlu değil.



Aynı zamanda sigorta, depremden kaynaklı yangın ve yer kayması gibi hasarları da ödüyor.



Konutlar, 215 bin liraya kadar teminat altına alınabiliyor.



Deprem bölgesine göre de ödenen primler değişiklilik gösteriyor.



ulusal.com.tr