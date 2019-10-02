Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Zorunlu deprem sigortasının önemi! DASK hangi durumları kapsıyor?

Depremde oluşacak maddi kayıpların önlenmesi için binalara sigorta yapılması büyük önem taşıyor. Peki, DASK hangi durumları kapsıyor?

Zorunlu deprem sigortasının önemi! DASK hangi durumları kapsıyor?

İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından binalarda hasar oluştu. Gözler, zorunlu deprem sigortasına çevrildi.

Deprem sigortası yapıda oluşan maddi hasarın giderilmesini sağlıyor.

Sigorta yapılması gereken yerlerin başında ise konutlar geliyor. Konutlarda ortak alanlar da kapsama giriyor. İş yerlerine sigorta yapılması zorunlu değil.

Aynı zamanda sigorta, depremden kaynaklı yangın ve yer kayması gibi hasarları da ödüyor.

Konutlar, 215 bin liraya kadar teminat altına alınabiliyor.

Deprem bölgesine göre de ödenen primler değişiklilik gösteriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DASK
Önceki Haber
Fenerbahçe'den emekli Tümamiral Soner Polat için başsağlığı mesajı
Sonraki Haber
Doğu Perinçek: Soner Polat komutanımız büyük bir hatıra, büyük bir kararlılık bıraktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.