Zorunlu kış lastiği uygulaması devreye girdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün devreye giriyor. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak. Uymayanlara 625 TL ceza uygulanacak.
GÜNDEM 01.12.2019, 18:26
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.
Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Kurala uymayan araç sahiplerine DE 625 lira ceza uygulanacak.
ulusal.com.tr
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