banner1199

banner1197

Zorunlu kış lastiği uygulaması devreye girdi

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün devreye giriyor. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak. Uymayanlara 625 TL ceza uygulanacak.

GÜNDEM 01.12.2019, 18:26
Zorunlu kış lastiği uygulaması devreye girdi

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı. 

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kurala uymayan araç sahiplerine DE 625 lira ceza uygulanacak.

ulusal.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P