Zorunlu kış lastiği uygulaması devreye girdi

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kurala uymayan araç sahiplerine DE 625 lira ceza uygulanacak.



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