Ünlü bir özdeyiştir: “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” İnsan hafızasının bir eksikliği varsa, “o da unutkanlıktır!” anlamına gelir. Bu deyim Türkiye içinözenle giydiği takım elbise gibidir. Tarihe geçecek olaylar bu ülkede 2-3 günde mazi olur! AKP açısından bu deyim şöyle ifade edilebilir: “AKP, Annan Planı ile maluldür” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) maziye gömecek bu plan AKP’nin büyük desteğini almıştır. AKP, bu planı KKTC’ye ve Türk milletine benimsetmek için yoğun siyasi faaliyetler içinde olmuştur. Annan Planı’nı benimsemiş olan bir siyasi kadronun Kıbrıs’ta çözüm araması, bu nedenle tek başına bile ürkütücüdür.KKTC’nin anlı şanlı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıdamadının Rum asıllı olması ile maluldür. (Vedat Yenerer, mehmetciktv.com.tr 26 Aralık 2016) Kızının Rum moda dergisine kapak olması ile maluldür. (hürriyet.com.tr 27 Eylül 2015) İlginç bir haberle de maluldür.Onurlu gazeteci rahmetli Turan Yavuz, Washington’dan bir haber geçiyor (Milliyet, 21 Kasım 1989): “Washington, KKTC’de gönlünde yatan aslanın Mustafa Akıncı olduğunu her fırsatta dolaylı yollardan belirtiyor. Bush yönetimi istenildiği zaman masaya oturabilecek bir iktidar istiyor ve bunu da Lefkoşe Belediye Başkanı Akıncı da görüyor!”Batı ülkelerinin dayatması ile 28 Haziran’da (bugün) İsviçre’nin Crans-Montana kentinde görüşmeler yeniden başlayacak. Hâlbuki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), “ENOSİS (Adanın Yunanistan’a bağlanması)” yasası bile çıkarmış ve kalbindeki planı ifşa etmişti.Necip ve çok satan Türk basını milleti uyutmakla maluldür. Uluslararası toplum herhalde Türkleri çok safdil buluyor ki ülkemizde akıl oyunlarına başladı!İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve bu ülkenin Kıbrıs Yüksek Komiseri MatthewKidd’i Türk basını ağırladı. (Hürriyet, 17 Haziran 2017) Zekâları kafalarından fışkıran bu iki zat-ı muhterem şöyle dediler: “Yeter ki çözüm olsun! Bizde Kıbrıs’taki egemen üslerimizden toprak veririz!” Peki, İsviçre’deki görüşmelerde böyle bir gündem var mı? Yok! Adama sormazlar mı,“Siz önce Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’ni birleştirin!” Hayır, bunlar söylenmedi, bu iki uyanığın zırvaları manşete taşındı!Şimdi Annan Planı ile malul AKP iktidarı ve çok şeyle malul Akıncı ve ekibi ile Kıbrıs’ta çözüm arıyoruz. Emperyalist sistem akbabalar gibi masanın başına üşüşmüş. ABD’nin yayın organı BM, Türk’ün nefes almasına bile düşman AB ve İngiltere, Yunanistan ve GKRY için sipere girmiş, son darbeyi indirmeye hazırlanıyorlar… Şunu diyecekler: “Kasadan şu haritayı çıkaralım… Bayağı iyi gitmişiz! Nerede kalmıştık?”Türk askeri adadan çekildiği takdirde kâğıtta ne yazarsa yazsın, Kıbrıs elden gitmiştir. Türkiye’nin ve KKTC’nin en büyük güvencesi Adadaki Mehmetçik’tir. Rum basınına göre Türk askerinin yüzde 80’i geri çekilecektir. Bu çok vahim ve tarihi bir hata olur. Benim tavsiyem, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun gücü (RMMO) hakkında yetkililerin Genelkurmay Başkanlığımızdan bir brifing almasıdır. Çünkü Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK), RMMO’yu caydıracak ve şeytana uymaktan vazgeçirecek bir kuvvet yapısındadır. Yapılan resmi açıklamaya göre RMMO’ya sadece Ekim 2016 ayında 3 bin kişi alınmıştır. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı 4 bindir. Annan Planı kapsamında gündeme gelen 950 Rum askerine karşı, 650 Türk askeri gibi değerlendirmeler hiçbir hal ve şartta gerçekçi değildir. Annan Planı ile malul olanların bu rakamları ciddi bir şekilde incelenmesinde sayılamayacak kadar çok fayda vardır.Uzun süredir Kıbrıs’a burnunu sokan bir ülke var. Ülkemizi bölecek Kürdistan için sinsi planlar yapan İsrail, Türkiye’nin başını derde sokan her taşın altından çıkıyor. GKRY ile icra edilen ortak tatbikata (11-14 Haziran 2017) hem kara hem de hava unsurları ile katıldı. Peki, GKRY kime karşı askeri harekât yapar? Cevap belli ise İsrail’in derdi ne?Aramızdaki sorunlar günün birinde çözülür ama Kıbrıs gitti mi gelmez! Verenleri tarih ve bu millet asla unutmaz ve affetmez…