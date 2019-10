Sabahattin İsmail

Kıbrıs Türk Halkının ezici çoğunluğu,

Egemenliğimizi ve irademizi temsil eden KKTC Meclisi’nin büyük çoğunluğu

KKTC hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı,

Rum işbirlikçisi marjinal sol partiler ve guruplarla %5’lik partiniz TDP dışında, tüm siyasi partiler,

KKTC’yi ve Anavatanı savunan tüm sivil toplum örgütleri…

*****

100 yıldır her kahrımızı çeken, yiyecek istediğimizde yiyecek, silah istediğimizde silah, subay istediğimizde subay, öğretmen istediğimizde öğretmen, para istediğimizde para, su istediğimizde su, can istediğimizde can veren, 1963’de, 1964’de, 1967’de, 1974’de bizi mutlak bir soykırımdan kurtaran, bağımsız-egemen bir devlet kurmamızı, özgür şekilde kendi kendimizi yönetmemizi ve güvenliğimizi sağlayan Anavatanımız,

Kökümüz, et ve tırnak gibi, ayrılmaz, kopmaz bir parçası olduğumuz Büyük Türk Ulusu,

Türk Ulusunun egemenliğinin-iradesinin temsil edildiği TBMM,

Anavatan Cumhurbaşkanı;

TC hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı,

Kahraman ordumuz,

Türk medyası,

Terörist PKK’nın siyasi kanadı bölücü HDP hariç Türk siyasi siyasi partileri,

Size güvenmiyor, size tepki gösteriyor, sizi istemiyor, Kıbrıs Türk Halkının gerçek iradesini temsil etmediğinizi, Anavatan-KKTC; Türk Ulusu-Kıbrıs Türk Halkı ilişkilerine büyük zarar verdiğinizi söylüyor, sizi protesto ediyor….

Bunu niye yaptınız, amacınız, gizli misyonunuz nedir?

****

Yanıt vermeyeceksiniz, ama yanıt şu tablodadır:

Kıbrıs’ın tapusunu Rum’a vermek isteyen eli kanlı Emperyalist ABD ve AB,

Türkiye’yi adadan çıkarmak isteyen Siyonist İsrail ve kontrolündeki Siyonist uluslararası medya,

ENOSİS’ci, soykırımcı, katil, işgalci Rum- Yunan ikilisi,

ENOSİS’ci Rum Komünist partisi AKEL,

Türkiye-KKTC düşmanı olan, KKTC’yi “kukla-muz cumhuriyeti”, makamlarımızı, kurumlarımızı “sahte-sözde” olarak niteleyen, “Türkiye ne seni, ne paranı, ne memurunu isteriz”, “Döktüğün kanı getirdiğin su temizlemez” diye pankart açıp Anavatan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi yapan içimizdeki 5. KOL, Rum muhibbi-işbirlikçisi sendika ve örgütler,

İFESTOS soykırım Planı uyarınca uygulamaya konan toplu katliamlardan bizi kurtaran Anavatanı, Rum ağzıyla “işgalci”, kahraman ordumuzu “işgal ordusu” diye niteleyip “adadan defolun” diye manşetler atan, “Yunanı Anavatan Cumhurbaşkanı’nın başına işeten” karikatür yayınlayan ve bunu “ifade özgürlüğü” diye niteleyerek sahip çıktığınız AFRİKA paçavrası ve sahibi meyhane arkadaşınız,

Rum istihbaratının psikolojik harekat uygulayıcısı Stelyos Vakfı’ndan beslenen, aldıkları çeklerle utanmadan poz veren Rumcu medyanın satılmış gazetecileri,

Emperyalist ABD-AB Fonlarından akıtılan milyonlarca dolarla beslenen “iki toplumlu” uyduruk gruplar ve kişiler SİZİ DESTEKLİYOR…

Sorduğum sorunun yanıtı işte bu gerçeklerdir…

****

Türkiye-KKTC, Türk Ulusu-Kıbrıs Türk Halkı ilişkilerini berhava ettiniz…

Kişisel hırsınız, seçim-oy hesaplarınızla ve emperyalistlerden alkış alacaksınız diye turist olarak dahi Türkiye’ye gidemeyeceğiniz, yaratıcısı olduğunuz bu şartlarda giderseniz yuhalanacağınız bir duruma geldiniz…

Kıbrıs Türk Halkını temsil etmiyorsunuz, meşru hak ve çıkarlarımızı savunmuyorsunuz…

Ne ki hala, adımıza “federasyon görüşmeye” çalışıyorsunuz…

Vazgeçiniz!

İnanmadığınız o kutsal makamda oturduğunuz her dakika Halkımıza, Türkiye-KKTC ilişkilerine, Türkiye’deki “Kıbrıs Türkü” imajına zarar vermektesiniz…

ARTIK YETER!

DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN ÇEKİP GİDİNİZ,