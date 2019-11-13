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Haluk Levent'ten Cem Yılmaz ile ilgili son dakika açıklaması! "Üzgünüm"
Güncel
13.11.2019, 10:20
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Şarkıcı Haluk Levent, komedyen Cem Yılmaz ile ilgili yaptığı son açıklamasında "Üzgünüm" dedi
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#Hakkari
#AKP
#istanbul
#izmir
#chp
#fetö
#toplantı
#türkiye
#pyd
#Atiba
#Kuşatma
#Merkel
#Bülent Esinoğlu
#kampanya
#iran
#ankara
#polis
#konyaaltı
#Erzincan
#vefa