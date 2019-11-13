banner1198

banner1199

banner1197

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz ile ilgili son dakika açıklaması! "Üzgünüm"

Güncel 13.11.2019, 10:20
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz ile ilgili son dakika açıklaması!
1/5

Şarkıcı Haluk Levent, komedyen Cem Yılmaz ile ilgili yaptığı son açıklamasında "Üzgünüm" dedi