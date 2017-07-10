İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
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