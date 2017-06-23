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İncirlik'e el konsun, Habur kapatılsın!

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

19 Haziran 2017, 14:08
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 17 Haziran Cumartesi günü Ankara’da toplanarak tarihi önemde bir karar aldı.

25 Eylül günü Kuzey Irak’ta yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumu Türkiye’nin geleceği açısından hayati önemdedir.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bu referandum ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım düşünmediklerini açıklamıştır.

Bu durumda AKP iktidarının referandum konusunda yaptığı açıklamalar “laf” olmanın ötesinde bir anlam taşımayacaktır.
      
Tıpkı İncirlik konusunda yapılan açıklamalar gibi.

Oysa Türkiye’nin, bölgede yaşanan gelişmelere bağlı olarak vatan bütünlüğü ve milli güvenlik konusunda alması gereken tedbirler konusunda bekleyerek geçireceği tek bir günü bile yoktur.

Her geçe gün ülke ve millet olarak ödeyeceğimiz faturanın daha da ağırlaşması anlamına gelmektedir.
 
İncirlik’e hemen el konulmalıdır

Bütün gelişmeler tekrar tekrar göstermektedir ki, Türkiye toprağı olan İncirlik üssü bugün Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı kullanılmaktadır.

İncirlik, ABD’nin “Terör ve darbe üssü”dür.

Ve bu üs şimdi 25 Eylülde yapılacağı açıklanan sözde Kürdistan için bağımsızlık referandumunun askeri dayanağı olarak kullanılacaktır.

Onun için İncirlik üssüne el konulması bugün daha da büyük bir önem kazanmıştır.
 
Sözde Kürdistan için referandumun iki dayanağı: İncirlik ve Habur

Türkiye 25 Eylül referandumunu engelleyebilir.

Ama bunun için lafın ötesinde yaptırım anlamında bazı adımların atılması gerekmektedir.

İncirlik’e el konulması Kürdistan için harekete geçen ABD’ye verilecek en etkili cevap olacaktır.

Aynı şekilde bugün Barzanistan’ın nefes almasını sağlayan Habur sınır kapısının kapatılması, 2. İsrail’i planlayanların heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

İki tedbir Türkiye açısından hayati önemdedir. Bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler açısından ise tarihi önemde olacaktır.

Vatan Partisi MKK’sının, işte bütün bu olguları göz önüne alarak aldığı karar aşağıdadır:
 
SÖZDE KÜRDİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN YAPILACAĞI İLAN EDİLEN REFERANDUM KONUSUNDA KARAR

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu 17 Haziran 2017 günü toplanarak, “Kürdistan’ın bağımsızlığı” amacıyla referandum girişimi konusunda Türkiye’nin yapması gerekenleri görüştü ve Partimizin önerilerini kararlaştırdı.
 
1. Sözde “Bağımsız Kürdistan” için referandum girişimi, aslında ABD ve İsrail’in Batı Asya’da İkinci İsrail’i kurma planı kapsamındadır. İkinci İsrail, bölge ülkelerini, dünya barışını ve bütün insanlığı hedef almaktadır. Ülkemiz açısından bu girişim Türkiyemizin toprak bütünlüğünü, milli birliğini ve iç barışı tehdit etmektedir. “Bağımsız Kürdistan” bir hayâldir. Ancak bu plan, bölgede kanlı olaylara yol açar ve Kürtleri de ABD ve İsrail çıkarları uğruna ateşe sürmeye hizmet eder. Türkiye, devleti ve milletiyle bu planın hayata geçirilmesine izin vermeyecektir.

2. AKP hükümeti, konunun ciddiyetine uygun bir duyarlılık ve kararlılık içinde değildir. “Kürdistan’ın bağımsızlığı” amacıyla referandum girişimi konusunda sıradan açıklamalar yapılmakta ve süreç seyredilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 14 Haziran 2017 günü bir yaptırımın söz konusu olmadığını açıklamıştır. Dahası Ankara’da Erbil temsilciliği açılmasına izin verilerek bir bakıma sözde “Kürdistan” Büyükelçiliğinin yolu açılmaktadır.

3. Ankara’daki Erbil Temsilciliği, Kürdistan’ın bağımsızlığına yönelik referandum kararı kaldırılana kadar kapatılmalıdır.

4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine, “Kürdistan’ın bağımsızlığı için referandum” kararından vazgeçmediği takdirde ilk yaptırım olarak Habur Kapısının kapatılacağı bildirilmelidir. Bu konuda ihtiyaca uygun bir süre verilmelidir. Türkiye’nin Irak ve diğer Batı Asya ülkeleri ile ticaret ve ilişkisini sağlamak için ikinci bir kapının açılması hazırlığına derhal girişilmelidir.

5. Irak hükümeti ile ortak uygulamalar konusunda görüşmelere başlanmalı ve alınan kararlar ilan edilmelidir.

6. Türkiye hükümeti, komşuları Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ile uygulanacak siyaset ve yaptırımları görüşmek için bu ülkeler katında girişimde bulunmalıdır. Özellikle Suriye ile ilişkiler derhal normalleştirilmeli, Şam’daki Büyükelçiliğimiz açılmalı ve Türkiye ile Suriye arasında bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü için ortak askerî uygulamaları da içeren önlemler amacıyla görüşmelere başlanmalıdır.

Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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