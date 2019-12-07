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Instagram'dan yaş sınırı hamlesi
Teknoloji
07.12.2019, 09:37
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Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'dan yaş sınırı hamlesi... Çocuk güvenliği politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Instagram uygulamaya 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı
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#gaziantep
#ankara
#Deniz Baykal
#van
#mhp
#ilber ortaylı
#atletico madrid
#bursa
#ağrı
#ordu
#Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
#Kadir Mısıroğlu kimdir
#yardım
#Erdoğan Bayraktar
#Boğaziçi Üniversitesi
#İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
#Türkiyeden ne istedi
#Jandarma Genel Komutanlığı
#Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
#üretim devrimi kurultayları