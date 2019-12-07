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Instagram'dan yaş sınırı hamlesi

Teknoloji 07.12.2019, 09:37
Instagram'dan yaş sınırı hamlesi
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Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'dan yaş sınırı hamlesi... Çocuk güvenliği politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Instagram uygulamaya 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı