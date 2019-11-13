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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin uçağındaki fotoğrafa Hüseyin Turan'dan açıklama geldi

Güncel 13.11.2019, 16:56
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin uçağındaki fotoğrafa Hüseyin Turan'dan açıklama geldi
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İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir fotoğraf paylaştı.