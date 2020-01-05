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İran'da Kasım Süleymani'ye veda hazırlıkları
Dünya
05.01.2020, 02:40
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Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan cenaze töreni hazırlıklarının sürdüğü İran'dan son durumu aktardı
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#bm
#ankara
#malatya
#erzurum
#alman
#izmir
#istanbul
#silivri
#Ziraat Katılım
#Bahçeli
#osmaniye
#haber
#darbe
#antalya
#muş
#bitlis
#şırnak
#kayseri
#ırak
#suriye