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İran'da Kasım Süleymani'ye veda hazırlıkları

Dünya 05.01.2020, 02:40
İran'da Kasım Süleymani'ye veda hazırlıkları
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Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan cenaze töreni hazırlıklarının sürdüğü İran'dan son durumu aktardı