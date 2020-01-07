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İstanbul'da son durum... İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor! İşte caddelerden fotoğraflar
Yurt Haber
07.01.2020, 16:30
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İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağış, vatandaşları olumsuz etkiledi.
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#chp
#çanakkale
#YPG
#ceza
#istanbul
#meteoroloji
#Emeklilikte yaşa takılanlar
#anadolu efes
#Onur Öymen
#deprem
#çukurca
#ankara
#sabahattin önkibar
#Mersin
#Isparta okullar tatil mi
#ali bulaç
#yalova
#Bilecik
#aydın
#sözcü