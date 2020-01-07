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İstanbul'da son durum... İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor! İşte caddelerden fotoğraflar

Yurt Haber 07.01.2020, 16:30
İstanbul'da son durum... İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor! İşte caddelerden fotoğraflar
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İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağış, vatandaşları olumsuz etkiledi.