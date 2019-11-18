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İstanbul'da yoğun sis! Bazı seferler iptal edildi

Güncel 18.11.2019, 09:05
İstanbul'da yoğun sis! Bazı seferler iptal edildi
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İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor ve etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.