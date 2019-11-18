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İstanbul'da yoğun sis! Bazı seferler iptal edildi
Güncel
18.11.2019, 09:05
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İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor ve etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
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#yargıtay
#ankara
#doğu perinçek
#fetö
#operasyon
#khk
#terörist
#ibb
#sözcü
#tunceli
#bursa
#aydınlık
#israil
#YPG
#dolar
#Obama
#twitter
#istanbul
#kanser
#suriye