banner1198

banner1199

banner1197

İstanbul Kağıthane'de yıkılan Süleymancılar'ın Sadabad yurdu ile ilgili ürkütücü tespitler

Yurt Haber 04.11.2019, 16:29
İstanbul Kağıthane'de yıkılan Süleymancılar'ın Sadabad yurdu ile ilgili ürkütücü tespitler
1/5