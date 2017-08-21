Jandarma'da kriz mi var?

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21 Ağustos 2017, 14:22

Ata ve Arif…



İkisi de Kalecik’de doğdu.



Doğum tarihleri ikisinin de 1959.



Aynı mahallenin çocuklarıydı Ata ile Arif. Kalecik Kalesi’nin yakınlarındaki bir mahallede oturuyorlardı. Aynı mahalleyi bırakın, Ata ile Arif kapı komşularıydı. Babaları anneleri arkadaşlardı.



Çocuklukları birlikte geçti. Birlikte saklambaç oynadılar, birlikte takım kurup top peşinde koştular… Belki de birbirlerine gol bile attılar.



Ben demiyorum, Ata diyor, “Çocukluğum Arif’le çelik çomak oynayarak geçti” diye.



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Ata okula daha erken atıldı. İlkokul, ortaokul…



Askeri liseye yazıldı. Arif durur mu? O da askeri liseye yazıldı. Artık sadece çocukluk arkadaşı değil, devre arkadaşı da oldular.



Ata 1980 yılında Kara Harp Okulu, 1981’de Tuzla Piyade Okulu, 1982 yılında ise Jandarma Subay Okulundan mezun oldu.



Hep Ata, Arif’ten önce terfilerini aldı, Arif Ata’yı takip etti. Hayatları boyunca bu böyle sürdü. Ta ki geçen güne kadar…



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2005 yılında generallik rütbesini omzuna ilk takan da Ata oldu. 2010’da Tümgeneral, 2015 yılında ise Korgeneral oldu.



Arif ise 2016 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası Korgeneral yapıldı. 15 Temmuz’da büyük bir mücadele örneği göstermiş, Amerikan güdümlü FETÖ saldırısını savuran komutanların başını çekmişti Arif. Jandarma’yı darbe girişimi sırasında adeta yeniden örgütlemişti. Emniyet mensuplarıyla ortak hareket etmiş, FETÖ’cülere karşı amansız bir mücadele vermişti.



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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Ağustos’un başındaki Yüksek Askeri Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanı yapılınca, herkes Jandarma’nın başına kimin geçeceğini soruyordu.



İki ihtimal vardı: Ya Arif oturacaktı o koltuğa ya da Ata…



Ata, Orgeneral Güler’in yardımcılığını yapıyordu yani Jandarma Genel Komutan Yardımcısıydı. Güler gidince vekâleten komutan Ata idi.



Cumartesi günü Jandarma’da atamalar belli oldu.



Her zaman bir adım geride olan Arif, bu defa Ata’yı takip etmemiş, direkt Komutan olmuştu.



Haber karargâha ulaştı.



Bugüne kadar üniformasını onurla taşıyan ve görevini yerine getiren Ata Kalkan, görevi bırakıp emekli olmaya karar verdi. Karargâh’ta onun için Pazar günü bir tören bile düzenlendi.



Arif Çetin, Ata Kalkan’a asker selamını son kez verdi.



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Bazı gazete, televizyon ve haber siteleri atamaları “Jandarma’da kriz” diyerek sundu. Onlara göre kriz, Ata Kalkan’ın bu karardan rahatsız olduğuydu. Haberler doğru değildi. Hangi kardeş, kardeşinin önüne geçmesinden rahatsız olur?



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Bu yazıyı yazmamdaki sebep, her haberde yıpratılmaya çalışılan Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin daha fazla yıpratılmaması içindir. İkisi de çok değerli komutanlardır ve hangisi Jandarma Genel Komutanı olursa olsun ülkenin bekası için mücadele edecektir. Bu kez bayrak Arif Çetin’dedir. Bundan da başta Ata Komutan olmak üzere kimse de rahatsız değildir.



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İki vatansever asker, iki çocukluk arkadaşı, iki devre arkadaşı ve hatta iki kardeş yine omuz omuzalar ve yine birlikteler… Onlar aynı mahallenin çocukları, onlar kapı komşuları… Kimse bu haber ve söylentilerle komutanlarımızı ve Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya kalkmasın!



“Jandarma’da kriz” başlıkları atmasın, kafa karışıklığı yaratacak ifadeleri kullanmasın…



Kardeşlik kazanmıştır… Saldırı nereden gelirse gelsin… Kardeşlik ilelebet yaşayacaktır, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.



Erdem Atay

ulusal.com.tr