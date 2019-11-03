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Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğa tutkunlarını bekliyor

Yurt Haber 03.11.2019, 16:45
Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğa tutkunlarını bekliyor
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Elazığ'da Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.