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Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğa tutkunlarını bekliyor
Yurt Haber
03.11.2019, 16:45
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Elazığ'da Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.
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#istanbul
#diyarbakır
#recep tayyip erdoğan
#rusya
#haberler
#meteoroloji
#suriye
#son dakika haber
#haber
#chp
#balyoz
#Sivas
#whatsapp
#tsk
#tgb
#hdp
#tbmm
#pkk
#vatan partisi