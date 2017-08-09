Kazdağları'nda 4 farklı noktada orman yangını

Kazdağları'nda 4 farklı noktada orman yangını
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Kazdağları'nda 4 farklı noktada orman yangını
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