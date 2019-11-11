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Kemal Sunal anı odasına ziyaretçi akını

Güncel 11.11.2019, 16:31
Kemal Sunal anı odasına ziyaretçi akını
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Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, doğum günü dolayısıyla yoğun ilgi gördü.